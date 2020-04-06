Южноуральские ЗАТО ужесточают режим въезда-выезда

В Челябинской области ужесточили правила въезда и выезда в «запретках».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с понедельника, 6 апреля, ужесточен режим допуска на территорию Снежинска. Такое решение городские власти приняли еще 2 апреля.

«С 6 апреля 2020 г. вводится особый режим въезда (выезда) в город. Действие городских пропусков ограничивается, ранее выданные разовые разрешения аннулируются. Для сотрудников организаций, обеспечивающих жизнедеятельность, и жителей города, выезжающих в экстренных случаях, решение будет приниматься администрацией города, а по сотрудникам ВНИИТФ – руководством ВНИИТФ», – рассказали в пресс-службе мэрии Снежинска.

Похожий режим был введен в ЗАТО Трехгорный еще в начале прошлой недели.

Кроме того, сегодня в ходе брифинга губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что ужесточение режима произошло в ЗАТО региона, не уточняя их перечень. Уточнив, что соблюдение нового режима будут обеспечивать сотрудники Росгвардии.

Между тем, в еще одной «запретке» – Озерске – об ужесточении пока не сообщают.

Челябинск, Виктор Елисеев

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