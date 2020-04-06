В Миассе перед судом предстанут участники разветвленной наркосети

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении шестерых участников банды, сбывавшей наркотики через интернет-магазин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора и 5 участников организованной преступной группы. В зависимости от степени участия они обвиняются в покушении на незаконный сбыт и сбыте наркотических средств, совершенных организованной группой, в крупном размере.

По версии следствия один из соучастников, став фигурантом уголовного дела о наркоторговле, скрылся от следствия. Находясь в федеральном розыске, он приехал с Сахалина к отцу в Челябинскую область, где создал организованную группу, в состав которой вошли его отец и друг отца, перевозившие наркотики, и еще трое уральцев, выполнявшие роли «закладчиков».

В период с января по март 2019 года соучастники через созданный интернет-магазин незаконно сбывали бесконтактным способом наркотические средства на территории Челябинска, Карабаша, Копейска, Сатки, Южноуральска, Златоуста, Каслей, Миасса и Кургана. В указанный период злоумышленники совершили 200 преступлений, направленных на незаконный сбыт наркотических средств.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято свыше 185 граммов наркотических средств.

На имущество обвиняемых – мобильные телефоны, планшетные компьютеры, деньги – наложен арест.

Уголовное дело расследовано следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области. Направлено для рассмотрения по существу в Миасский городской суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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