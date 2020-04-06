Выгнал босиком на мороз: горе-папаша ответит в суде за наказание дочери за ошибки в домашнем задании

Житель Кусинского района предстанет перед судом за жестокое обращение с малолетней дочерью.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Кусинского района утвердило обвинительное заключение в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также жестоком обращении с дочерью.
По версии следствия южноуралец в период с мая по декабрь 2019 года систематически наказывал свою восьмилетнюю дочь, избивал и оскорблял грубой нецензурной бранью.
В декабре 2019 года, будучи недовольным тем, что при выполнении домашнего задания девочка сделала ошибки, горе-папаша избил ее, сопровождая расправу матом, после чего выгнал на улицу без верхней одежды и обуви.
Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 06.04.20
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