Выгнал босиком на мороз: горе-папаша ответит в суде за наказание дочери за ошибки в домашнем задании

Житель Кусинского района предстанет перед судом за жестокое обращение с малолетней дочерью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Кусинского района утвердило обвинительное заключение в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также жестоком обращении с дочерью.

По версии следствия южноуралец в период с мая по декабрь 2019 года систематически наказывал свою восьмилетнюю дочь, избивал и оскорблял грубой нецензурной бранью.

В декабре 2019 года, будучи недовольным тем, что при выполнении домашнего задания девочка сделала ошибки, горе-папаша избил ее, сопровождая расправу матом, после чего выгнал на улицу без верхней одежды и обуви.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.04.20

В России подтвердили почти 1 тыс. новых случаев заражения Covid-19. / В Миассе перед судом предстанут участники разветвленной наркосети. / Южноуральские ЗАТО ужесточают режим въезда-выезда. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»