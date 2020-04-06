Южноуралец задушил 90-летнюю старушку из-за четырех тысяч рублей

В Челябинской области огласили приговор мужчине, расправившемуся с 90-летней пенсионеркой из-за старой микроволновки и чайника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, судебная инстанция огласила приговор 28-летнему челябинцу. Он признан виновным в убийстве лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, сопряженном с разбоем, краже с банковского счета, а также в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Безработный челябинец уже был судим ранее, в том числе за кражи и разбой.

Суд установил, что 7 декабря 2018 года мужчина, используя приложение «Сбербанк Онлайн», снял с банковской карты своей матери 160 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Вечером 9 января 2019 года он в состоянии алкогольного опьянения проник в частный дом в Тракторозаводском районе Челябинска, чтобы поживиться чужим имуществом. Его застала 90-летняя хозяйка и начала звать на помощь. Тогда южноуралец набросился на пенсионерку, закрыл руками ее рот и нос и удерживал до тех пор, пока та не перестала подавать признаки жизни. После этого злоумышленник похитил из жилища умершей микроволновую печь, электрический чайник и дубленку. Общая сумма ущерба составила чуть более 4 тысяч рублей.

В судебном заседании мужчина от дачи показаний отказался, вину признал.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, явились активное способствование раскрытию и расследованию преступлений. В качестве отягчающего обстоятельства суд признал совершение преступления в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, а также опасный рецидив преступлений.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в уголовную коллегию Второго апелляционного суда общей юрисдикции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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