В России ввели ограничения на продажу медицинских масок и других средств индивидуальной защиты

Правительство России вводит ограничения на оптовую и розничную торговлю некоторыми видами медицинских изделий. Речь идет о средствах самозащиты: масках, перчатках и так далее.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», устанавливается запрет для любых организаций, за исключением оператора-координатора и (или) региональных операторов, на оптовую продажу ряда товаров, произведенных со дня вступления в силу настоящего постановления.

В перечень товаров, на которые распространяется действие постановления кабмина, включены медицинские маски, респираторы, перчатки, комплекты защитной одежды для медработников, марля, одноразовые медицинские комплекты из нетканых материалов.

Федеральным оператором-координатором по обеспечению потребности регионов в указанных медизделиях определено подразделение Ростеха «Корпорация «Росхимзащита». Региональными операторами могут быть организации, «имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в части оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения и поставляющие лекарственные препараты в соответствии» с постановление правительства РФ №1416 от 26 ноября 2018 года.

Продавать в розницу товары, включенные в перечень, отныне разрешено только тем, кто имеет лицензию на фармацевтическую деятельность в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения или отпуска лекарств для медицинского применения. Остальным торговать таким ассортиментом запрещено.

При этом, на «каждом этапе товаропроводящей цепи оптовых поставок товаров размер оптовой надбавки к фактическим отпускным ценам не должен превышать 10% от закупочной цены или себестоимости товара, включающей цену поставщика, прямые таможенные, транспортные и логистические расходы».

Максимальный размер розничной надбавки к фактическим отпускным ценам товаров не должен превышать 10 копеек за единицу товара.

Постановление опубликовано на официальном сайте кабмина РФ, вступило в силу и будет действовать в течение 30 дней.

Москва, Игорь Юров

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