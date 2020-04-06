У пресс-секретаря южноуральского губернатора подозревают коронавирус

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Сергей Зюсь получил условно-положительный результат при тестировании на коронавирусную инфекцию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, сегодня, 6 апреля, пришли результаты анализов на коронавирус сотрудников областной администрации.

«Подозрение на коронавирус выявлено у пресс-секретаря губернатора Сергея Зюся. За последний месяц он не покидал пределов региона и страны, не имел контактов с гражданами, вернувшимися из-за рубежа. Важно отметить, что результат анализа пока предварительный. Необходим дополнительный анализ, который уже у сотрудника взят. Остальные отобранные анализы сотрудников – отрицательные», – рассказали представители пресс-службы губернатора в своем telegram-канале.

Как только стало известно о первичных результатах анализа, Зюсь самоизолировался, соблюдает все ограничительные мероприятия. Самочувствие хорошее.

Напомним, ранее сегодня отменили бриффинг губернатора Алексея Текслера, проходивший на прошлой неделе ежедневно с участием журналистов. Сегодня журналистов известили об усилении профилактических мероприятий в правительстве региона, предложив пообщаться удаленно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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