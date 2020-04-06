В Челябинской области власти урезали число безработных, имеющих право на 15-тысячное пособие

Власти Южного Урала заявили, что претендовать на пособие по безработице в 15 тысяч рублей смогут лишь те, кто отработал в 2020 году два месяца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», значительная часть южноуральцев, лишившихся заработка из-за «нерабочих» недель, не сможет претендовать на пособие по безработице в 15 тысяч рублей. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из разъяснения, данного в ходе сегодняшнего брифинга первым вице-губернатором Челябинской области Ириной Гехт.

Выступление чиновницы было посвящено мерам социальной поддержки, на которые могут рассчитывать жители региона, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации из-за пандемии COVID-19.

Так, правительство Челябинской области выплатит единовременное пособие в 5 тысяч рублей женщинам, в одиночку воспитывающим детей, а также многодетным семьям. По оценкам чиновницы, таких семей на Южном Урале насчитывается 50 тысяч. Эти деньги можно будет потратить, в том числе, на оплату коммунальных услуг.

Правда, получат его они, скорее всего, не раньше мая. Между тем, коммунальщики уже наседают на южноуральцев с требованием оплаты счетов. При этом в некоторых случаях они уже выставляют двойные счета, включая в сумму авансовый платеж за только начавшийся месяц, а не успевшим вовремя оплатить квитанции начисляют пени. И совершенно не ясно, не последует ли пени, в том числе, за неуплату аванса.

А вот с пособием по безработице в 15 тысяч рублей не все оказалось просто. Напомним, еще в пятницу, 3 апреля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявлял, что его смогут получить южноуральцы, оказавшиеся в сложном финансовом положении в связи с объявлением «нерабочих» недель. При этом говорил об этом глава региона, в том числе, применительно к сотрудникам небольших частных организаций, а некоторые лояльные властям политологи представили эту инициативу южноуральского кабмина и вовсе как адекватную поддержку в сложившихся условиях и для самозанятых граждан.

Однако, по словам Ирины Гехт, право на такое пособие получат далеко не все. А лишь те южноуральцы, «трудовой период которых с января месяца составлял не менее 60 дней». «Вот эта оговорка в 60 дней рабочих, она как раз связана с тем, что есть нормы и федерального законодательства, определяющие размер пособия по безработице. Ну, и соответственно это некий фильтр в части тех граждан, которые не работают годами, и в данном случае могли бы тоже воспользоваться этой историей, – заявила чиновница. – А мы все-таки рассчитываем на тех людей, которые объективно пострадали от этой ситуации с коронавирусом и оказались либо уволены, либо отправлены в простой, но в любом случае оказались заложниками этих обстоятельств. Мы надеемся, что в течение месяца все они будут приняты в службах занятости либо дистанционно, либо лично, и то пособие им будет назначено».

Отметим, что многие самозанятые трудятся без оформления каких бы то ни было официальных документов. В таком же положении находятся и многие сотрудники ИП, ЧП и прочих небольших организаций. То есть формально они не были нигде трудоустроены. Они, безусловно, «оказались заложниками ситуации». Но, если верить словам вице-губернатора, претендовать на пособие в 15 тысяч рублей не смогут. И не исключено, что единственное, что им смогут предложить в центрах занятости – это минимальное пособие в 1700 рублей.

Отдельные вопросы вызывает оговорка чиновницы про 60 рабочих дней. Ведь если заглянуть в рабочий календарь на 2020 год, то выяснится, что 60-м рабочим днем было 3 апреля, то есть минувшая пятница.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.04.20

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