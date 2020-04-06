Южноуральцы не понимают целей фонда поддержки пострадавших от коронавируса

Вокруг фонда поддержки пострадавших от коронавируса в Челябинской области разгорается неоднозначная дискуссия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос с созданием благотворительного фонда несколько прояснила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

По словам чиновницы, оператором фонда станет НКО «Союз женщин Челябинской области», а пополнить его счет смогут все желающие. Так, например, фонду решено перечислить сумму однодневного заработка министерств социального блока. По оценкам Гехт, это составит порядка 200 тысяч рублей от каждого из министерств.

Между тем, цели фонда остаются туманными. Напомним, с инициативой создания института выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, пояснив, что бывают случаи, когда материальная помощь необходима экстренно, а оформление выплат через государственные структуры занимает время.

Ирина Гехт конкретизировать адресатов материальной помощи не стала. А в пресс-службе областного правительства ограничились весьма неопределенной фразой «семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, которые по тем или иным причинам не попадут в указанные категории», имея в виду одиноких матерей и многодетные семьи.

Подобная неопределенность вызывает крайнее раздражение у южноуральцев. «Я просто оглохла от таких новостей, – возмущается в одном из интернет-сообществ челябинка. – Люди в микрозаймы ударились, чтоб еду купить. На 31 процент рост микрозаймов в этом марте. Я сейчас очень сдерживаюсь, чтобы писать вежливо. Они катались по загранкам, а я им денег должна отвалить? Вы в своем уме?»

Разделяют настроения горожанки и другие южноуральцы. «Конечно, на отдыхе последние деньги спустили, попивая коктейли под пальмами, а мы им помогать сейчас... Копить на новый отдых», – иронизируют пользователи. «Еще и заразу нам привезли. Сидим сейчас из-за них», – соглашаются другие.

Да и будет ли с чего пополнять счет, недоумевают южноуральцы. «Ну да, в условиях того, что каждый второй без работы остался. Кто кому поможет?» – комментируют челябинцы.

«Ну, это не для тех, кто по загранкам ездит, а вообще для всех», – пытается оправдать инициативу один из комментаторов. Но тут же признает: «Только не понятно, как это дело будет проходить и чем подтверждаться должно, что ты не халявщик».

«Да они просто издеваются над людьми. Помощи обещанной нет, а еще и с нас состричь хотят добровольно», – возмущается челябинка.

Кое-кто выходит и на уровень обобщений. «Зачем нам правительство и власть, если они только сказки рассказывают? Где их обещанная помощь и выплаты людям? Неделя карантина, так уже деньги собирают и лапшу вешают!» – рассуждают южноуральцы. «Как какой кипишь происходит, так наше правительство забивает на людей. Сидите дома, денег нет вам, маски сами шейте, мы пиндосам и макаронникам поможем. Детям своим на лечение по смс собирайте. А когда это закончится, они себе премии огроменные выпишут и ордена повесят. Какие молодцы, справились», – возмущенно соглашаются другие.

Челябинск, Виктор Елисеев

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