Прокуратура требует возбудить уголовное дело по нарушениям при строительстве конгресс-холла «Крылья»

Стоимость работ при строительстве конгресс-холла «Крылья» в Челябинске заведомо была завышена, сами работы не выполнены, но деньги, тем не менее, выплачены. К такому выводу пришли сотрудники региональной контрольно-счетной палатой и прокуратуры, проведя совместную проверку финансирования проекта.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, материалы проверки переданы в Следственный комитет для возбуждения уголовных дел по фактам мошенничества в особо крупном размере, превышении должностных полномочий, халатности и причинении особо крупного ущерба.

«Вскрыты факты ненадлежащего проведения строительно-монтажных работ по устройству железобетонных конструкций, следствием чего явилось наличие недопустимых отступлений от проекта. Таким образом, бюджетные средства использованы для строительства объекта, заведомо возводимого с грубыми нарушениями строительных нормативов, что создало угрозу жизни и здоровью людей и сделало невозможным ввод данного объекта в эксплуатацию», – пояснили в ведомстве.

Пока речь идет о сумме не менее 250 млн рублей. Напомним, всего в проект вложено более 3 млрд рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.04.20

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