Житель Челябинска скончался от пневмонии, власти категорически отрицают коронавирус

Помощник председателя Советского районного суда Челябинска скончался сегодня от пневмонии. Медики и чиновники категорически отрицают, что пневмония была спровоцирована коронавирусом.

Как уже сообщал «Новый День», на сегодняшний день в регионе подтвержден 31 случай коронавирусной инфекции. Согласно официальным данным, у многих инфекция протекает бессимптомно, у нескольких человек развилась пневмония, остальные переносят болезнь в легкой форме. Смертей от коронавируса не зарегистрирована.

У Виктора Коркина анализ на коронавирус брали дважды, оба раза был получен отрицательный результат, заявила сегодня первый вице-губернатор Ирина Гехт. По ее словам, мужчина оказался от госпитализации и приема препаратов, а вчера поступил в больницу в тяжелом состоянии.

Почему он не стал принимать рекомендованные препараты, не сообщается.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 06.04.20

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