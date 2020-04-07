Весна. Южный Урал завалило снегом

В Челябинской области прошли сильные снегопады.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, минувшей ночью на Южном Урале прошли снегопады. Снег выпал на территории практически всех муниципальных образований, однако количество осадков везде отличается.

Максимальное количество зафиксировано в Катав-Ивановском районе и Усть-Катаве – около 30 сантиметров осадков. В Кусинском районе выпало до 20 сантиметров снега, в Ашинском районе и Миассе – до 15 сантиметров. В Саткинском, Еткульском, Кунашакском районах и Копейске – около 10 сантиметров. В остальных муниципалитетах – гораздо меньше.

Ночью на региональных автодорогах работало 85 единиц техники, однако, как отметили южноуральцы, это не помогло избежать пробок из-за снега и гололеда на некоторых участках магистралей.

При этом миндортранс советует южноуральцам не расслабляться. Сегодня, 7 апреля, в горных районах области ожидаются сильные осадки, гололедица и ветер до 27 метров в секунду.

Челябинск, Виктор Елисеев

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