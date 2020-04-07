В южноуральских центрах занятости выросли очереди: люди часами ждут приема

В центрах занятости Челябинской области выросли очереди. Южноуральцы выкладывают фотографии в соцсетях и жалуются, что стоять под дождем и снегом приходится часами – прием ведется очень медленно.

Как уже сообщал «Новый День», губернатор Алексей Текслер обещал, что те, кто потерял работу из-за коронавируса и встанет на учет в центре занятости в апреле, получат по 15 тысяч рублей. Это заявление вызвало настоящий ажиотаж – у ЦЗН начали собираться буквально толпами – выросли очереди.

«Курчатовский район: еще неделю там стоять будут, естественно на расстоянии метра друг от друга». «Люди мокнут под дождем: там прием по одному человеку в полчаса. Все злые, чуть ли не с кулаками кидаются», – пишут в соцсетях челябинцы.

Фотографии из Калининского района показывают: дистанцию никто не соблюдает, люди буквально дышат друг другу в затылок.

Аналогичная ситуация в Магнитогорске: судя по фотографиям, люди в очереди стоят очень плотно.

Многие южноуральцы жалуются, что пытались дозвониться до центров занятости но не смогли, не получилось записаться на прием и через сайт госуслуг, поэтому они решили прийти лично.

Возникли проблемы и у тех, кто уже состоит на учете и получил направление на новую работу: «По направлению дозвонился, они говорят: не работают. Поворот от ворот. Звоню инспектору – она тоже не отвечает», – рассказывают южноуральцы.

«Стоит очередь тех, кто впервые пришел вставать на учёт, и тех, кто пришел на отметку к инспекторам. У людей ситуация разная: не отметишься – снимут с учета. А явку никто не отменял, вот и стоят там толпой. Пускают по несколько человек к разным инспекторам. Была бы возможность не ходить – не пошли бы», – объясняют ситуацию те, кто побывал в этих очередях.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 07.04.20

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