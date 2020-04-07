Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает расти

В Челябинской области подтвержден еще один случай коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заболевших увеличилось до 32.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки получено еще 2 первичных положительных анализа – они направлены в новосибирскую лабораторию «Вектор».

Среди двух человек с предварительно положительным результатом – пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь. По словам главы региона Алексея Текслера, Зюсь госпитализирован, но признаков заболевания у него нет. Уже проверены 24 человека, близко общавшиеся с пресс-секретарем, у всех первые анализы дали отрицательный результат. Начинается отработка контактов второго плана, включая журналистов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 07.04.20

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