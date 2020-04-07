Уральские металлурги подвели итоги первой недели работы в режиме повышенной готовности

На ММК подвели итоги первой недели работы в режиме повышенной готовности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», комментируя решения главы государства, озвученные им в ходе телевизионного обращения к нации 2 апреля, генеральный директор компании Павел Шиляев отметил, что предложения и задачи, поставленные Владимиром Путиным, не стали неожиданностью для руководства комбината.

«Мы ожидали подобного рода решений со стороны главы государства и были готовы к ним. Поэтому все задания, направленные на то, чтобы официально оформить решения президента, нами выполнены. Учитывая выданные нам рекомендации, мы оперативно разрабатываем и реализуем на комбинате собственные мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией. Вместе со всей страной ММК развивает, расширяет и усиливает меры по борьбе с возникшей угрозой», – рассказал г-н Шиляев.

Как сообщил руководитель комбината, в компании очень внимательно следят за эпидемиологической ситуацией и медицинской статистикой на уровне страны, Челябинской области и Магнитогорска. По словам Павла Шиляева, руководство комбината понимает, что показатели заболеваемости еще не стабилизировались, возможен рост числа инфицированных коронавирусом. Поэтому к противостоянию с эпидемией на ММК готовятся со всей серьезностью, четко выполняя те мероприятия, которые были определены в компании в части дезинфекции, в части ограничения количества работников на промплощадке, соблюдения социальной дистанции.

Минимизация численности персонала, находящегося одновременно на рабочих местах производственных подразделений – одна из таких мер. На этой неделе, например, суточное снижение выхода работников по Группе ПАО «ММК» и ООО «ОСК» составило порядка двенадцати тысяч человек, из них десять тысяч – непосредственно на магнитогорской площадке.

С понедельника на территории комбината приступили к дополнительной обработке мест массового перемещения людей – проходных, галерей, тоннелей, пешеходных дорог. Продолжается работа по оснащению проходных тепловизорами. Это позволит оперативно выявлять людей с повышенной температурой. Уже на этой неделе планируется оснастить данными приборами все проходные комбината, после чего начнется оснащение ими удаленных проходных компаний Группы ПАО «ММК» – например, Цементно-огнеупорного завода и ОАО «ММК-МЕТИЗ».

«Никто из нас не проходил специальных курсов по работе в условиях коронавирусной инфекции. Вместе со всей страной, со всем миром смотрим на те меры, которые отрабатывает правительство, которые показали себя эффективно в других регионах планеты. И стараемся придерживаться всех этих разумных инструкций, правил и ограничений. Так, уже с сегодняшнего дня можно говорить о разведении по времени начала смен в производственных подразделениях. Благодаря этому будет снижена интенсивность движения на проходных, которую мы отслеживаем и через нашу электронную систему, и посредством визуального наблюдения. При необходимости совместно с руководителями подразделений мы сможем откорректировать эти графики. В качестве логичного продолжения данных мер мы проработали с городской администрацией вопрос обеспечения работников общественным транспортом в соответствии с нашими новыми графиками – я имею в виду, в первую очередь, трамваи.

Мы, по сути, «с колес» решаем те проблемы, которые видим и которые выявляются с развитием ситуации. Наша основная задача – минимизировать риск распространения заболевания. Именно этим и определяется направленность реализуемых нами мер» – рассказал генеральный директор ПАО «ММК».

Вместе с тем, отметил Павел Шиляев, для компании очень важно сохранить стабильный ритм работы производства. «Производственный цикл предприятия имеет непрерывный характер, и не случайно на ММК в полной мере не распространяются ограничения, касающиеся «нерабочих дней». Многие агрегаты мы физически не можем, да и не имеем права останавливать, потому что это нанесет невосполнимый ущерб и в дальнейшем потребует более чем серьезных вложений. Мы должны всеми силами обеспечить непрерывность и равномерность технологического процесса, – сообщил Павел Шиляев. – Это может быть, например, разный уровень загрузки – будем реагировать на то, какое экономическое развитие в стране получит ситуация по ограничению и самоизоляции. Тем не менее, наша задача – стабильно и равномерно поддерживать технологию. И на данный момент, я считаю, у нас для этого есть все необходимое».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.04.20

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает расти. / В южноуральских центрах занятости выросли очереди: люди часами ждут приема. / Весна. Южный Урал завалило снегом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»