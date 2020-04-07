Поселок по Челябинском оказался на грани «коммунального коллапса»

Жители южноуральского поселка оказались без воды, электричества и тепла.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», утро второго «нерабочего» вторника оказалось недобрым для жителей поселка Старокамышинск, расположенного на территории Копейска.

Около 9:00 в кранах южноуральцев пропала вода. «Мойте руки чаще» – говорят они нам. Интересно, чем?» – написали старокамышинцы в одном из интернет-сообществ. Однако, оказалось, что это только начало коммунальных неприятностей копейчан.

Примерно через час жители сразу нескольких улиц поселка заметили, что в их домах и квартирах становится холоднее – в батареях стал охлаждаться теплоноситель (и это при том, что последние несколько недель – после того, как в федеральном правительстве задумались о пересчете платы за отопление в связи с теплой зимой – топят в Старокамышинске так, как не топили в холодные месяцы).

А около 11:00 в поселке отключилось и электричество. Оказалось, что из-за сильного ветра на линии произошел порыв. Между тем, напомним, вчера, 6 апреля, в школах Южного Урала началась четвертая четверть, которая минимум в течение двух недель будет проходить дистанционно.

И если электроснабжение восстановить удалось примерно через полчаса после аварии, водная стихия оказалась куда настойчивее. Воду и отопление дали после 12:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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