В Челябинске экономист электровозоремонтного завода кинул хозяев на миллион рублей

Экономист Челябинского электровозоремонтного завода год «доил» подрядчика и обманывал работодателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего экономиста Челябинского электровозоремонтного завода – филиала ОАО «Желдорреммаш». Он обвиняется в мошенничестве в крупном размере с использованием своего служебного положения, а также в коммерческом подкупе.

По данным следствия, в период с 2018 по 2019 годы мужчина вступил в сговор с учредителем коммерческой организации, поставлявшей на Челябинский электровозоремонтный завод радиоэлектронные компоненты. Южноуралец обеспечивал фирме победу в торгах, а хозяин подрядной компании 12,5% с каждого платежа от ЧЭРЗ.

Однако, этого экономисту завода оказалось мало. Часть товаров он приобретал у различных поставщиков самостоятельно, после чего с сопроводительными документами от лица коммерческой организации поставлял на завод, при этом завышая стоимость. В результате преступных действий на сегодня уже бывшего сотрудника Челябинскому электровозоремонтному заводу причинен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.04.20

Коронавирус толкает Россию к банкротству: последствия карантина станут ощутимы через год. / Поселок по Челябинском оказался на грани «коммунального коллапса». / Уральские металлурги подвели итоги первой недели работы в режиме повышенной готовности. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»