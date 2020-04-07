Центры занятости Южного Урала оказались не готовы к дистанционной работе

Вину за неготовность центров занятости к дистанционной работе чиновники Челябинской области свалили на жителей региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на относительно небольшое число обращений в первый день дистанционной работы – чуть более 600 человек (по данным губернатора Алексея Текслера), центры занятости населения испытали определенные технические сложности. Это нехотя признал начальник главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов.

Однако вину за это он попытался возложить на то самое население, за занятость которого чиновники управления как бы уполномочены отвечать. Так, очень много звонков (60% или даже 80%) лишь отнимали время занятых чиновников, посетовал начальник главного управления. «Очень много звонков: а расскажите нам. Не вопрос, мы все из времени додистантных отношений, – снисходительно прокомментировал г-н Смирнов «непродвинутость» южноуральцев. – И психологически, конечно, комфортней поговорить сначала с живым человеком, а потом изучить электронную информацию. Но она реально доступна, ничего у нас не зависает, все телефоны выложены».

Но все же это очень мешает работать, настойчиво подчеркнул он. «Нам часто приходится пересказывать и перечитывать то, что есть на наших сайтах. Это отнимает очень много времени и непродуктивно», – резюмировал он.

А еще работе чиновник мешают недостаточные компетенции челябинцев в разделе графических программ. «У нас на самом деле довольно неплохая развитость электронной инфраструктуры, – похвастался чиновник перед журналистами. – Но тем не менее. Я понимаю, что немногие вообще поймут, о чем я говорю, но... Нам приходят фотографии документов весом, в среднем, 3-5 мегабайт, а есть фотографии весом в 10 и в 12 мегабайт. И машины просто виснут на раскрытии. Если можно, дайте, пожалуйста, людям информацию или просьбу с нашей стороны: оптимизировать размеры фотографий документов. Потому что оптимизация достаточно простой процесс. Может быть, не для всех, тогда пусть просто ставят более низкое разрешение. Потому что, когда приходит порядка 6-7 документов в одном пакете, и последовательно открыть почти сотню мегабайт – это очень длительный процесс. Мы теряем на этом время».

Оставим на совести начальника управления оценку как «довольно неплохо развитой» электронной инфраструктуры, сталкивающейся с непреодолимыми трудностями при попытке последовательно открыть 6 – 7 файлов общим весом в 100 мегабайт. Но, вообще-то, люди, обращающиеся в центр занятости, отнюдь не обязаны обладать навыками работы с графическими программами. В конце концов, не они, а южноуральские чиновники вот уже несколько лет бодро отчитываются о том, как победно шагает цифровизация по органам государственной власти.

К тому же, никаких вводных Владислав Смирнов не озвучил. Пожелания же просто сделать так, чтобы электронные копии документов меньше весили, недостаточно. Именно потому, что это копии документов. И сотрудники центра занятости должны не только прочесть имя-фамилию адресата, но и рассмотреть, к примеру, печать организации.

Наконец, едва ли не в отчаяние «главного по занятости» приводят звонки по вопросам, к компетенции его ведомства не относящиеся. Например, касающиеся конфликта наемного работника и работодателя. Этим занимается государственная инспекция по труду, назидательно заметил чиновник.

В общем, пользуемся возможностью выполнить просьбу г-на Смирнова и передать южноуральцам: прежде, чем звонить в его чрезвычайно занятую структуру, подробно изучите сайт управления. И главное – не торопите чиновников с ответами. Они пока только разрабатывают алгоритм, который бы позволил оповещать направивших заявки о получении пакета документов. Оказывается, многие южноуральцы, решившие после настойчивых призывов обратиться в центр занятости дистанционно, даже пока не знают – дошли туда их копии документов или нет.

Да и сама обработка заявки – дело не быстрое. Так, челябинке, обратившейся в центр занятости 3 апреля, сообщили, что в качестве безработной ее зарегистрируют только 27 апреля. Между тем, право на региональную надбавку к пособию по безработицы до 15 тысяч рублей будут иметь лишь те, кто успеет получить этот статус до 30 апреля (если, конечно, губернатор не продлит действие этого решения).

Кстати, о 15-тысячном пособии. После нескольких вопросов журналистов Владислав Смирнов уточнил-таки, что право на него получат только те южноуральцы, которые были трудоустроены в течение 60 календарных дней 2020 года. Разумеется, никакие самозанятые на него рассчитывать не смогут. Как и сотрудники, работавшие у частников без трудоустройства. Сочувствовать им г-н Смирнов не стал, заявив, что это был их собственный выбор.

Единственное, на что могут пока рассчитывать самозанятые и подобные им граждане – временные общественные работы в коммунальном хозяйстве Челябинска. Правда, этот вопрос пока только прорабатывается.

К тому же, к примеру, работы по весенней уборке территории в мэрии уже решили отдать подрядчикам, выигравшим контракты на содержание улично-дорожной сети. И глава Челябинска Наталья Котова уже дала поручение оценить новый объем работ и увеличить стоимость заключенных контрактов. Другие же варианты общественных работ в коммунальном хозяйстве города для неквалифицированных безработных вряд ли удастся найти.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.04.20

МегаФон запустил курсы подготовки к ЕГЭ. / Дорогое «удовольствие»: экономисты подсчитали, во что обойдется России коронавирусный карантин. / В Челябинске экономист электровозоремонтного завода кинул хозяев на миллион рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»