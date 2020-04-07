Южноуральские отели проигнорировали запрет на работу во время пандемии

Отельеров, работающих на Тругояке и Увильдах, могут ждать штрафы и приостановка работы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спа-отель «Фонград», расположенный на озере Тургояк, могут закрыть на 3 месяца из-за грубого нарушения запрета на прием постояльцев во время режима повышенной готовности, действующего в Челябинской области с связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил сегодня глава региона Алексей Текслер.

«Я проверил информацию по «Фонграду». Было несколько замечаний, даже два раза проверка была вынуждена туда выезжать, в настоящий момент составлен протокол. Напомню, что административная ответственность за подобные нарушения предполагает штраф до 300 тысяч рублей и возможную приостановка деятельности до 90 суток по решению суда. Соответствующие материалы в настоящий момент подготовлены, отправлены, будем смотреть за этой ситуацией».

О нарушениях, допускаемых южноуральскими отелями и базами отдыха, стало известно в конце прошлой недели. Так, по словам заместителя министра экологии Виталия Безрукова, были обнаружены объекты, где южноуральцы продолжали отдых, несмотря на введенный запрет. «На базе «Жемчужина Урала» продолжают находиться семьдесят семь человек. Несмотря на принимаемые меры по защите постояльцев, режим самоизоляции соблюдается не в полном объеме. Сотрудники и жильцы свободно передвигаются по территории, при этом не обеспечены средствами защиты. Продолжает заселение и отель «Фонград». Сюда приезжают даже жители соседних регионов, в частности Свердловской области, с семьями. Сам отель предоставляет полный перечень услуг, включая питание в ресторане», – рассказал чиновник.

Однако даже сегодня днем в спа-отеле «Фонград», по данным Znak.com, можно было по телефону забронировать коттедж на третью декаду апреля (напомним, что все брони запрещены до 1 июня). Постояльцев лишь предупреждали о том, что закрыта детская комната и спа-центр. Впрочем, в настоящее время забронировать отдых в отеле в апреле через официальный сайт компании невозможно. Зато предлагается бронь, начиная с 6 мая.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.04.20

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