В Челябинске за нарушения выписали штраф коллекторскому агентству

Коллекторская компания из Екатеринбурга наказана штрафом за нарушение порядка взыскания просроченной задолженности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП России по Челябинской области, арбитражный суд региона оштрафовал на 50 тысяч рублей ООО «Урало-сибирский расчетно-долговой центр» за нарушение порядка взыскания просроченной задолженности.

Основанием для осуществления проверки коллекторского агентства стало обращение в надзорный орган УФССП России по Челябинской области жительницы области, которая пожаловалась на действия сотрудников организации, зарегистрированной в Екатеринбурге. Женщина рассказала, что в 2014 году взяла кредит, не справилась с нагрузкой, в результате чего образовался долг. В 2015 году кредитное учреждение обратилось в суд, а затем передало долг ООО «Урало-сибирский расчетно-долговой центр».

В апреле 2019 года в квартиру заемщицы позвонили двое мужчин, дверь им открыл муж челябинки. Визитеры в ходе разговора сообщили, что у его жены имеется задолженность, передали ему документ от ООО «Урало-сибирский расчетно-долговой центр» без конверта, на котором были записаны номер телефона и имя-отчество «Сергей Александрович». Второй экземпляр супруги позже обнаружили в своем почтовом ящике. Из письма следовало, что долг передан коллекторской организации.

Судебными приставами по заявлению гражданки была проведена внеплановая документарная проверка, которая выявила несколько нарушений закона, регламентирующего порядок взыскания просроченной задолженности. В частности, сведения о наличии задолженности были озвучены супругу заемщицы без ее согласия. Кроме того, письменное уведомление о задолженности должно строго соответствовать форме, установленной законом. В данном же документе отсутствовала информация об основном государственном регистрационном номере кредитора, не были указаны сведения о договорах, подтверждающих полномочия кредитора, а также сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения.

«Тем самым ООО «Урало-сибирский расчетно-долговой центр» совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности)», – уточнили в пресс-службе регионального УФССП. Постановление Арбитражного суда Челябинской области вступило в законную силу, на оплату назначенного за правонарушение штрафа у организации есть два месяца, по истечении которых штраф будет взыскан принудительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.04.20

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