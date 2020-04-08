Губернатора Текслер сообщил об эпидемической ситуации за минувшие сутки

За сутки в Челябинской области не подтверждено ни одного случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала эпидемии заболели 32 человека, 6 из них уже выписаны. Тяжелых случаев заболевания нет.

За сутки у трех человек первичные анализы дали положительный результат.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 08.04.20

В Челябинске за нарушения выписали штраф коллекторскому агентству. / Тест на беспомощность. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». / Равнение на 1992 год: Россия возвращается к разрухе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»