В одном из муниципалитетов Южного Урала объявили чрезвычайную ситуацию

В Карталинском районе из-за арктического циклона объявили режим ЧС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Карталинского района глава муниципалитета Анатолий Вдовин подписал вчера, 7 апреля.

«Здания некоторых жилых домов, соцучреждений и других объектов лишились крыш. Около 12 тысяч людей остались без электроэнергии из-за обрыва проводов. Начата работа по оценке ущерба, который был нанесен стихией», – цитирует «Карталинская новь» начальника районного отдела ГО и ЧС Владимира Попова.

На утро 8 апреля ситуация остается напряженной. В ЕДДС признаются, что сообщения об отключении электроэнергии поступают до сих пор. Со вторника без электричества остаются поселки Родники и Красный Яр. Кроме того, ураганный ветер сорвал крыши на домах и строениях в поселках Южно-Степной, Снежный, Джабык, а также на улицах Зеленая, Элеваторная, Чкалова, по переулку Башенный в Карталах, – рассказали в ЕДДС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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