В Челябинской области резко активизировались мошенники

Коронавирус повлиял на криминогенную обстановку в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за первую неделю жесткой самоизоляции (которую южноуральцы на самом деле соблюдают не очень строго: яндекс-индекс в Челябинске на 10 утра составил всего 3,4 балла из 5) число обращений в дежурную часть сократилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам губернатора Алексея Текслера, на 60% снизилось число ДТП и число погибших и пострадавших на дорогах, количество возбужденных уголовных дел сократилось на 83%.

Вместе зарегистрирован рост сообщений о мошенничестве – на 200%. В основном, это телефонное и интернет-мошенничество.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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