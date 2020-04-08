В пригороде Челябинска автомобилист протаранил вход в администрацию

В Коркино мужчина врезался в дверь городской администрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь с 7 на 8 апреля. О произошедшем известили отдел вневедомственной охраны Росгвардии в Коркино.

Прибыв к месту происшествия, стражи порядка обнаружили на крыльце администрации Коркино автомобиль ВАЗ-2110. Входная группа здания была серьезно повреждена: дверь практически сорвана с петель. В салоне автомобиля ощущался стойкий запах алкоголя.

Как выяснилось, хозяин автомобиля живет рядом с мэрией. Правда, дома стражи порядка его не застали. Мужчину ищут.

В полиции не считают «таран» здания администрации умышленным актом, склоняясь к тому, что водитель просто мог не справиться с управлением из-за алкогольного опьянения. Однако, по городу уже поползли слухи о том, что мужчина мог таким способом выместить на городских властях свою злобу из-за тяжелого финансового положения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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