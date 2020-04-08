Власти Южного Урала не планируют выдавать школьникам продуктовые наборы

В министерстве образования и науки Челябинской области отвергли идею обеспечения школьников продуктовыми наборами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы выкладывают в соцсетях фотографии сухих пайков, выдаваемых ученикам общеобразовательных учреждений в других регионах, и интересуются, почему их детям ничего подобного не предлагают.

«Честно говоря, мы не сторонники раздавать продуктовые наборы школьникам, –заявил сегодня министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. – Прежде всего, посмотрите, что раздают: крупы, макароны, тушенку, морковь, сырые фрукты. Это не совсем то, что нужно. Мы субсидируем горячее питание школьникам во время учебного процесса. Разносить продукты, которые могут купить в магазине, – мы не сторонники такого подхода. Тем более, что эти наборы нужно фасовать, а это нарушение режима самоизоляции».

Министр отметил, что в случае с продуктовыми наборами речь, скорее, идет о поддержке не столько школьников, сколько их семей. Но этим занимается министерство социального развития и другие службы социальной поддержки. «Если нужна помощь семье, то лучше помочь деньгами», – подчеркнул Александр Кузнецов. И напомнил про благотворительный фонд, созданный по инициативе губернатора Алексея Текслера.

Впрочем, принцип распределения средств этого благотворительного фонда по-прежнему остается непрозрачным. К тому же, сама природа подобных фондов не предполагает работу над решением серьезных социальных проблем. Ведь, например, обеспечение детей малообеспеченных семей бесплатным питанием в школе требует системной работы. И нацеленный на решение экстренных вопросов поддержки фонд просто не готов к этому. К тому же, здесь не идет речи о «пострадавших от пандемии». Малообеспеченными они были и до коронавируса.

И если до сих пор помощь правительства Челябинской области заключалась в том, что из бюджета ребенку-школьнику оплачивали завтра или обед, то сейчас семьи должны решать эту проблему самостоятельно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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