Уральские металлурги расширяют площадь санобработки

На ММК усиливается режим санобработки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на предприятии приступили к дополнительной санитарной обработке мест массового перемещения людей – пешеходных галерей и мостов, тоннелей и тротуаров.

«Началась дезинфекция путей следования трудящихся к месту работы, в том числе – от остановок общественного транспорта. Обрабатывать будут также тротуары, ведущие от КПП к цехам», – рассказал старший менеджер ГСБУ ПАО «ММК» Андрей Глазырин.

Пешеходные мосты, галереи, тоннели дезинфицируют с использованием ранцевых опрыскивателей дважды в сутки – днем, с 13:00 до 16:00, и ночью, с 23:00 до 5:00. На время обработки пешеходное движение на этих участках ограничивается.

Тротуары планируется обрабатывать специально настроенными для этих целей поливомоечными машинами один раз в день.

Обработку территории комбината сертифицированными дезинфицирующими составами, безвредными для человека, проводят бригады подрядных организаций.

В стадии проработки вопрос о дезинфекции территорий предприятий Группы ПАО «ММК».

Режим санобработки на комбинате усиливается постоянно. Она проводится во всех производственных подразделениях, местах общего пользования, а также непосредственно на рабочих местах.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.04.20

«Дедлок» экономики: Россия через коронавирусную изоляцию возвращается в 1990-е. / Власти Южного Урала не планируют выдавать школьникам продуктовые наборы. / «Дивный новый мир» после коронавируса: тотальная безработица и безответственная политика. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»