Начальник склада ЮУЖД «сдавал в аренду» коммерсантам своих подчиненных

В Челябинской области перед судом предстанет начальник склада железной дороги за коррупционные преступления.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, в Челябинске окончено расследование уголовных дел в отношении начальника одного из складов, принадлежащих Южно-Уральской железной дороге.

Мужчина был задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции линейного управления МВД на транспорте в ходе оперативно-розыскных мероприятий в апреле прошлого года.

Проверка показала, что челябинец, являясь начальником склада железной дороги, в период с 2018 по 2019 годы неоднократно получал денежное вознаграждение от коммерческих организаций за отгрузку товаров со склада силами своих подчиненных. Представители частных фирм переводили деньги на банковскую карту начсклада, за что он неправомерно привлекал своих подчиненных, а также технику склада к отгрузке товаров, таких, например, как, чугунные печи, фонари, кирпичи и другие. Общий размер взяток, полученных злоумышленником, составил свыше 90 тысяч рублей.

Кроме того, в ходе проверки оперативникам стало известно, что южноуралец с 2018 года присвоил дизельное топливо, принадлежащее железной дороге, расплачиваясь топливной картой предприятия за заправку автомобилей сторонних лиц. Всего им было присвоено и растрачено 1450 литров дизельного топлива на сумму более 55 тысяч рублей.

По материалам проверок следователи Уральского следственного управления на транспорте СК России возбудили в отношении задержанного начальника склада 13 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), частью 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) и частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата вверенного имущества).

В настоящее время расследование данных преступлений завершено, материалы уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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