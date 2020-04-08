В Челябинской области вице-губернатору установили мемориальную доску при жизни

В Златоусте нашли мемориальную доску действующему замгубернатора Челябинской области Олегу Климову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мемориальная доска чиновнику областного правительству установлена на доме по улице Карла Маркса, где когда-то жил Олег Климов.

Об этом, собственно, и сообщает надпись на ней, объявляя к тому же чиновника заместителем губернатора «ЧелябинсТкой области». Фотографией мемориала поделился в социальных сетях известный краевед Юрий Латышев. «Впервые увидел мемориальную доску живому чиновнику при этом совсем уж не выдающемуся, – написал общественник. – Доска была установлена ориентировочно в 2015-2018 годах».

Впрочем, сам вице-губернатор признался, что даже не знал о подобном знаке внимания, оказанном ему жителями города детства. Сам он давно уже живет в Челябинске, и в этом году ему исполнилось 65 лет, что не помешало Климову сохранить пост заместителя губернатора, министра общественной безопасности Челябинской. Хотя, надо признать, большую часть жизни Олег Климов посвятил гражданской обороне и МЧС – в соответствующих структурах он прослужил более 30 лет.

В администрации Златоуста причастность к установке доски отрицают. Как оказалось, инициатором установки стал экс-начальник полиции Златоуста, участник боевых действий в Афганистане и Чечне, Герой России Сергей Зяблов. Кстати, по его же инициативе на школе №3 Златоуста установлена мемориальная доска бывшему чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову, тоже ныне здравствующему. Установлен памятник и самому здравствующему Сергею Зяблову – на Аллее Героев есть его бюст.

Челябинск, Виктор Елисеев

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