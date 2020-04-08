Самоизоляция абсурда: пожилых южноуральцев могут посещать все, кроме родственников

В Челябинске продолжаются абсурдные «пляски» вокруг пожилых людей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дежурные отчеты глав внутригородских районов Челябинска заронили дух сомнения в некоторые мятущиеся души. Насторожило горожан то, что вот уже вторую неделю главы районов отчитываются перед мэром Натальей Котовой о вручении ветеранам Великой Отечественной войны медали, приуроченной к 75-летию Победы Советского Союза над гитлеровской Германией.

Наблюдательные челябинцы заметили, что градоначальницу бодрое освещение вопроса, предполагающего посещение весьма пожилых южноуральцев, по большому счету, совершенно посторонними личностями, ничуть не смущает: чиновница воспринимает происходящее как должное. И вот уже в некоторых анонимных telegram-каналах появляются сообщения о жалобах депутатов райсоветов Челябинска, которых власти, якобы, заставляют обходить квартиры ветеранов и их родственников, невзирая на введенный режим обязательной самоизоляции.

Впрочем, в районных администрациях заверяют: все «хождения» поставлены на паузу еще до формального объявления режима, а отчеты связаны с тем, что до сих пор поступает информация о «доизоляционных» посещениях.

Кто прав в освещении «истории с медалями», видимо, останется загадкой. Но проблема, действительно, существует. Просто она намного шире «истории с медалями».

Напомним, пожилые люди считаются самой уязвимой категорией для COVID-19. Не в смысле широты распространения, а в смысле тяжести воздействия на организм. Именно этот аргумент власти используют, призывая пожилых южноуральцев сидеть дома, а если и посещать, к примеру, магазин, то желательно в первые два часа после открытия. А лучше – и вовсе заказывать продукты на дом, в том числе посредством интернет-магазинов. Этим же чиновники объясняют запрет на посещение пожилых людей родственниками.

Но самое интересное, что, например, социальные работники и волонтеры посещать пенсионеров вполне могут. При этом, в силу своих обязанностей, общаться и тем, и другим приходится с гораздо большим числом людей, нежели рядовым горожанам.

Впрочем, это бы еще полбеды. Но дело в том, что «добровольческие визиты» и посещения соцработников пытаются активно пиарить. Так, 6 апреля к одному из соцработников присоединились журналисты правительственного издания «Южноуральская панорама». О чем и сообщили бодро и радостно в своем telegram-канале.

А сегодня местные представители «путинского», как любят подчеркивать в движении, Общероссийского народного фронта направили в редакции СМИ вот такое приглашение: «Завтра планируются выезды по заявкам пожилых людей на доставку продуктов и лекарств. Зачастую возникают и необычные просьбы. Поскольку точное время сложно обозначить (заявки появляются и берутся в работу сиюминутно), однако есть желание поработать с вами, предлагаю коллегам, кто желает сделать материал, отписаться, готовы ли вы завтра присоединиться к нашим поездкам.

В случае, если вам это интересно, мы заранее обсудим, во сколько вам удобно, договоримся на конкретные адреса. Благодаря тому, что пенсионеры сидят дома, время можно варьировать. Кроме того, в команде много волонтеров – это казаки, волонтеры-медики и т.д. Можно выбрать группу, с которой вам будет интересно снимать/писать/фотографировать».

В итоге, недоумевающие челябинцы понимают, что к их родителям, теткам, дядьям, дедушкам и бабушкам могут толпами «заваливаться» общественники, чиновники, сотрудники соцслужб, журналисты – кто угодно, кроме родных и знакомых им людей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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