Челябинка позвала на помощь сотрудников полиции и устроила им скандал из-за медицинской маски

Жительница Челябинска позвала на помощь сотрудников полиции и устроила им скандал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все началось с того, что женщину избил муж. Возможно, конечно, и не бил, но челябинка позвонила в полицию и сообщила о побоях.

Разбираться в семейном скандале пришел участковый и получил нетеплый прием: дамочка с порога набросилась на него с требованием «одеть на лицо маску», кричала: «По закону Российской Федерации ты должен полтора метра от человека», обвиняла в том, что он зашел «в чужую семью, в дом без бахилов, без маски», и утверждала, что боится за свое здоровье. И все происходящее писала на телефон. Видео потом выложили в соцсетях.

Чем закончилась эта история, пока не известно. Возможно, вызов был ложный, так как полицейский, прорываясь сквозь крики «защитницы законности», устало повторял ей: «Собирайтесь».

Добавим, что дебошир и мучитель муж на видео никак себя не проявил. А дама была так агрессивна, что не исключено: это она «приласкала» благоверного.

Челябинск, Павел Зварзин

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