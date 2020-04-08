Жизнь продолжается: еще на четырех маршрутах в Челябинске вырастут цены

В мэрии Челябинска сообщили о грядущем росте стоимости проезда на четырех маршрутах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления транспорта Челябинска, ООО «Аль-транс», ООО «Трейд-Авто», ООО «Урал-Дом» и ООО «Нова групп» уведомили городские власти об увеличении стоимости проезда.

С 1 мая тарифы изменятся на муниципальных маршрутах:

№24 «ЧМК – Сад «Мичуринец» с 25 рублей до 28 рублей;

№62 «Автоцентр – Мехколонна» с 25 рублей до 28 рублей;

№85 «Поселок Новосинеглазово – Мамина» с 25 рублей до 28 рублей.

С 10 мая стоимость проезда по муниципальному маршруту №47 «Сергея Герасимова – ЧМК» вырастет с 25 рублей до 28 рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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