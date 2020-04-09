От клещей пострадали больше 20 южноуральцев

В Челябинской области клещи покусали больше 20 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 3 апреля в медицинские организации региона обратилось 22 пострадавших от укуса клещей, в том числе 8 детей. За аналогичный период 2019 года пострадало 3 человека.

Нападение клещей отмечено в Коркинском и Еманжелинском районах, а также Миассе, Копейске, Магнитогорске, Челябинске.

В настоящее время начаты мероприятия по очистке территории от мусора, с последующей акарицидной обработкой скверов, парков, пляжей, кладбищ и др.

В Челябинской области продолжается иммунизация населения против клещевого энцефалита. На 3 апреля привито 11698 жителей области, в том числе 1770 детей. В текущем году в соответствии с региональным календарём за счет средств областного бюджета планируется вакцинация детей 3-4-х лет и ревакцинация детей дошкольного возраста, привитых в 2019 году, а также учащиеся 1-2-х классов, привитых ранее. За счет средств муниципальных бюджетов организована иммунизация школьников и детей групп риска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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