Пятеро челябинцев за день обчистили полдюжины магазинов

В Челябинске задержали пятеры молодых людей с машиной, набитой крадеными продуктами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, вечером инспекторы полка ДПС ГИБДД остановили автомашину ВАЗ-2107, в которой находились пятеро горожан, в возрасте от 17 до 24 лет.

При общении с полицейскими молодые люди явно нервничали, и сотрудники полиции решили досмотреть автомобиль. Во время досмотра в багажном отделении машины полицейские нашли продукты питания и средства личной гигиены.

Для выяснения всех обстоятельств парней доставили в отдел полиции «Ленинский», где те сознались в совершении шести хищений из торговых точек на территории Ленинского района.

По словам челябинцев, весь день они ездили по району, заходя периодически в магазины, откуда выносили товар.

В настоящее время по двум эпизодам противоправной деятельности подозреваемых возбуждены уголовные дела. По другим фактам хищений возбуждены административные производства по статье 7.27 КоАП (мелкое хищение).

В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.

Челябинск, Виктор Елисеев

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