Губернатор Челябинской области ушел в режим самоизоляции

Коронавирус подтвержден у пресс-секретаря Челябинской области Сергея Зюся. В связи с этим глава региона Алексей Текслер ушел в режим самоизоляции и теперь не выходит из рабочего кабинета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», других случаев коронавируса на Южном Урале за сутки не подтверждено. Зато выявлено два новых положительных первичных анализа. Таким образом, вердикта новосибирской лаборатории «Вектор» ждут 7 человек.

Четверых выписали из больницы. Всего от коронавируса в Челябинской области излечились 10 человек, остальные продолжают курс лечения. Тяжелых случаев, по словам губернатора, нет. К аппаратам ИВЛ никто не подключен.

Челябинск, Светлана Намская

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