Учебный год на Южном Урале может быть завершен досрочно

Учебный год в Челябинской области может быть завершен досрочно. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», регионы получили право самостоятельно определить длительность учебного года. И, например, Хабаровская область уже сейчас отправляет младшие классы на летние каникулы.

По словам Алексея Текслера, сейчас все учебные заведения переведены на дистанционное обучение, и пока вопрос о досрочном завершении либо удлинении учебного процесса не стоит. Но в зависимости от ситуации будет принято то или иное решение.

Челябинск, Светлана Намская

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