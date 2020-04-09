Ущерб около миллиона. В Челябинске будут судить банду автоподставщиков

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении участников инсценированных ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей региона 22 и 29 лет, обвиняемых в мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия в 2016-2018 годах в Челябинске действовало преступное сообщество, участниками которого совершено более 70 эпизодов мошенничества в сфере страхования (уголовное дело находится в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области).

Постоянные участники группировки умышленно производили столкновения различных автомашин на дорогах города, в последующем обращались в пункты оформления ДТП ГИБДД УМВД России по Челябинску, а также в страховые компании, предоставляя ложные сведения об обстоятельствах произошедшей аварии, в том числе и о лицах, находившихся за управлением данных автомашин. В качестве номинальных водителей привлекались знакомые молодые люди за денежное вознаграждение (от 2 до 25 тысяч рублей). Весь объем страховых выплат по инсценированным ДТП получали участники преступного сообщества.

Уголовное дело в отношении указанных участников выделено в отдельное производство.

В ходе следствия установлено, что обвиняемые, не осведомленные о том, что действуют совместно с участниками преступного сообщества, в 2017 году путем инсценировки трех ДТП совершили хищение денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.

В ходе следствия наложен арест на автомобиль одного обвиняемого стоимостью 210 тысяч рублей.

Вину в совершении преступлений обвиняемые признали в полном объеме.

Уголовное дело расследовано ГСУ ГУ МВД РФ по Челябинской области, направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.04.20

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