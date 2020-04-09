В Челябинской области подтверждены еще два случая коронавируса

Число заболевших коронавирусом в Челябинской области увеличилось до 34.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве здравоохранения Челябинской области, подтвердилось еще два случая заражения. Это пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь и женщина, вернувшаяся из США.

Отметим, что если до сих пор коронавирус подтверждался у вернувшихся из-за рубежа или Москвы, а также у тех, кто контактировал с уже заболевшими, то путь заражения Зюся выяснить пока не удалось: за пределы региона он не выезжал, ни с кем из тех, у кого выявлена инфекция, не общался.

Добавим, что первичные анализы чиновников и журналистов, контактировавших с пресс-секретарем губернатора, дали отрицательные результаты.

Челябинск, Павел Зварзин

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