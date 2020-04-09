Вагон рыбы растаял по дороге из Калининграда в Челябинск

В Челябинске вагон с подтаявшей рыбой помещен на изолированное хранение до получения лабораторных результатов о качестве продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, 7 апреля в ходе ветеринарно-санитарного осмотра подконтрольного груза – сельди атлантическо-скандинавской мороженой (производитель РТМКС К-2190 «Балтийская коса», Калининградская область), поступившей в вагоне со станции Кушелевка Октябрьской железной дороги на станцию Шершни ЮУЖД в адрес ООО «Компания Регион-Бизнес» выявлен факт нарушения температурного режима при перевозке железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов.

Температура в толще продукции (вес почти 59,5 тонны) составляла от – 10,9 градуса до -12 градусов по Цельсию, что противоречит требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции», ГОСТа 32366-2013 «Рыба мороженая. Технические условия», а также Правил перевозок железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов.

Задержанная партия поднадзорного груза помещена в изолированные условия хранения, произведен отбор проб для проведения лабораторных исследований на показатели безопасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.04.20

В Челябинской области подтверждены еще два случая коронавируса. / Прорывного развития нет: особые экономические зоны получают льготы впустую. / Ущерб около миллиона. В Челябинске будут судить банду автоподставщиков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»