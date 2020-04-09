После падения чебаркульских школьников в ледяной котлован возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении коммунальщиков, в чей котлован упали дети.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, информация о том, что в Чебаркульском районе дети провалились под лед котлована, оставленного коммунальными службами, появилась в федеральных СМИ.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

По предварительным данным, школьники провалились под лед в момент, когда пытались сократить дорогу до дома. Путь им преградил котлован, вырытый коммунальными службами для очистки реки. По счастливой случайности детей спасли две школьницы, возвращавшиеся с уроков домой и услышавшие крики тонувших детей.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил представить к награде не растерявшихся в трудной ситуации девочек, которые совершили смелый поступок, сохранивший жизнь другим детям.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела взято на контроль и.о. руководителя следственного управления.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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