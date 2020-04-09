Генштаб России обещает не призывать выпускников школ

Генштаб России обещает текущей весной не призывать выпускников школ. Об этом сегодня заявил начальник ведомства, первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Как уже сообщал «Новый День», весенний призыв в вооруженные силы, как всегда, начался 1 апреля: в войска должны призвать и отправить 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет. При этом в военкоматы для проведения призывных мероприятий вызвано 650 тысяч человек, из них 15 тысяч школьников.

Но призывать в рамках текущей кампании их не будут: «Им будет предоставлена возможность после успешной сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения», – заявил Герасимов.

Что касается студентов, завершающих курсы обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования, то их вызовут в военкоматы после выпускных экзаменов.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 09.04.20

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