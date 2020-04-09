На трех участках М-5 в Челябинской области ограничат движение на четыре месяца

На Южном Урале вводятся ограничения автомобильного движения по федеральной трассе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе упрдор «Южный Урал», в связи с проведением работ по устройству слоев износа на нескольких участках автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал» в Челябинской области вводится временное ограничение движения транспортных средств с 1 мая по 1 сентября 2020 года.

Ограничения в виде снижения скорости и организации реверсивного движения коснутся участков:

км 1712+000 – км 1717+000;

км 1729+000 – км 1735+000;

км 1763+000 – км 1770+000.

Первые два участка находятся между Саткой и Златоустом, третий – в районе Миасса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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