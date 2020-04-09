Южный Урал оценил выпадающие доходы и надеется на федеральную компенсацию

Выпадающие доходы Челябинские области в связи с коронавирусом и уже объявленными мерами поддержки бизнеса (снижение налоговых ставок) составляют 550 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще около 3 млрд потребуется на поддержку населения. Регион предложил федеральному правительству стандартизировать систему компенсации выпадающих доходов в бюджетах субъектов РФ. Если предложение будет принято, то часть потерь компенсируют из федерального бюджета.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 09.04.20

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