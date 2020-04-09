В Магнитогорске подъезд закрыли на самоизоляцию после смерти жильца

В Магнитогорске жителей подъезда, где жил умерший от пневмонии мужчина, закрыли на самоизоляцию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Магнитогорска, в городской больнице №2 6 апреля 2020 года от пневмонии скончался пациент. Он не сразу обратился к врачу, занимался самолечением. Два анализа, взятых у него на коронавирус, дали отрицательный результат.

«В связи с тем, что семья погибшего из пяти человек, как и он сам, общались с приехавшим из Армении мужчиной, все они попадают в число «контактных», – рассказали в мэрии. – С начала апреля члены семьи, проживающие по адресу: улица Жукова, 3, были госпитализированы с различными признаками ОРВИ и пневмонией в инфекционное отделение первой городской больницы Магнитогорска. Анализы на COVID-19 показали: у двоих – отрицательные, у двоих – условно положительные, у одного – в работе».

Следуя алгоритмам работы и постановлениям Главного санитарного врача РФ, было решено взять анализы у всех жителей второго подъезда, где проживала данная семья.

8 апреля специалистами Роспотребнадзора, полиции и медиками были вручены постановления 45 горожанам о самоизоляции, а также взяты их пробы. На данный момент они исследуются.

В квартире и подъезде проведена дезинфекционная обработка.

Контроль за соблюдением режима изоляции гражданами осуществляется сотрудниками полиции.

Дополнительная дезинфицирующая обработка подъезда по адресу улица Труда, 51 была проведена по просьбе одной из членов семьи, проживающей по улице Жукова, 3.

Челябинск, Виктор Елисеев

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