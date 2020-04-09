Челябинская область оказалась одной из худших в УрФО по формированию комфортной городской среды

Челябинская область оказалась одной из худших в УрФО по реализации федерального проекта (ФП) «Формирование комфортной городской среды».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Минстрой РФ оценил работу 84 регионов (за исключением Москвы) в 2019 году по 35 критериям. В числе прочего учитывались доля территорий, обеспеченных физической, пространственной и информационной доступностью для инвалидов и других маломобильных групп населения, доля объектов, введенных в эксплуатацию с проведением публичных мероприятий, доля граждан, заявивших об улучшении городской среды. Максимально можно было получить 132 балла.

Челябинская область набрала 57 баллов и оказалась на 22-м месте из 41.

В УрФО хуже результат только у Курганской области, расположившейся на 26 строчке с 53 баллами.

Остальные территории округа оказались гораздо выше: Ханты-Мансийский автономный округ – на 19 месте (60 баллов), Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменская область – на 18-м (по 61 баллу), а Свердловская область и вовсе вошла в число лучших, поделив с Иркутской областью 5-е место (81 балл).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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