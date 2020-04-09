«ФИГ вам, а не 15 тысяч!» В Челябинске сотрудники центров занятости меняют стиль общения с населением

В Челябинске сотрудники центров занятости населения начали весьма доходчиво охлаждать горожан, возлагавших слишком радужные надежды на поддержку со стороны властей в сложившейся тяжелой ситуации, связанной с приостановкой работы многих сфер экономики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», весьма эмоциональный пост одной из таких сотрудниц появился в группе «Подслушано в роддомах Челябинска».

«Девочки, красавицы! Я как сотрудник центра занятости, хочу немного прояснить ситуацию! Первое! Слушайте Путина, Текслера и т.д. ушками, а не жопой!!! Второе! Если вы давным-давно не работали официально! Если давным-давно не платили налоги нашему государству, ФИГ вам, а не 12, 13 и тем более 15 тысяч!!!! – не стесняется в выражениях дама (орфография и пунктуация автора поста) сохранены. – Вот, если вы или ваш мужик, действительно потеряли работу и отработали за год 26 недель (это примерно 6,5 месяцев) и зарплата была у вас примерно 28 тысяч (официально, конечно же), то тогда вам ЦЗН с удовольствием и 12, и 13, и 15 начислит!!!! Третье! Если вы или ваш муж! Давно не работали (официально), а пришли в ЦЗН ради статуса безработного! Для приставов, пособий, как малоимущие! Будьте готовы к тому, что ЦЗН будет искать вам РАБОТУ! Это главное направление у ЦЗН!!! РАБОТУ!!!! А не просто держать вас ради ваших пособий для соцзащиты!!!! Всем удачи!»

Интересно, что многие участники интернет-сообщества автора поста поддержали. Хотя нашлись и такие, кого возмутил сам стиль общения. Некоторые даже вспомнили о кодекс этики государственных и муниципальных служащих. Впрочем, следует отметить, что сотрудники центров занятости населения, хоть и выступают от имени государственных и муниципальных органов власти, но, как правило, государственнымим или муниципальными служащими не являются. Поэтому кодекс этики к себе не относят.

Напомнили автору поста и такую простую истину, что НДФЛ – далеко не единственный налог, за счет которого формируется бюджет государства. Есть, например, НДС, выросший в прошлом году до 20%. И он тоже вносит весьма существенный вклад в объем налоговых поступлений. При этом, поскольку он входит в стоимость товаров и услуг, то платят его и те, кто получает белую зарплату, и те, кто получает серую и даже черную зарплату. «Люди наивные. Полагают, что из налогов с их белой зарплаты в 25 тысяч состоит бюджет. Просто смешат возгласы – вы налоги не платите и хотите пособие из наших налогов получать», – отметил один из комментаторов.

Нашлись и другие аргументы. «Ой, столько восклицательных знаков. Будто из своего кармана вам там скидываться всем коллективом приходится. Ну, и находите людям работу. Желательно с белой зарплатой, и около 28, – прозрачно намекнули на весьма невысокий «сервис» в ЦЗН челябинцы. – Сидите, в носу ковыряете, привыкли, что люди не идут за 1500, которые на проезд потратишь только, а ищут работу сами. А тут смотрите-ка раскрыло как от наплыва. И да – !!!!!!!!!!!!!!!»

Рассказали участники обсуждения и о том, какие в действительности вакансии могут предложить в ЦЗН. « Весь поиск работы – это направление на уборщиц/нянечек, дворников, если не работал ближайшее время. Раз в неделю/ полторы дают 2 направления и в течении 3 дней надо туда сходить. Зарплата зачастую ниже прожиточного минимума (незаконно, но службе занятости пофиг). Мне, наладчику программного и аппаратного обеспечения, предлагалось мыть подъезды за 6 тыс. Когда я закатила скандал и сказала, что пойду в прокуратуру, сразу передумали снимать (с учета), предложили пройти курсы маникюра. Обучение... Ну, такое... Препод называла гласперленовый стерилизатор гиспирленовым. В теории слабовато, на практике сойдет», – рассказала горожанка.

Указали участники обсуждения и на весьма обтекаемые формулировки обещаний, которые льются с экранов телевизоров и мониторов уже несколько недель. «Все и так внимательно слушают, только вот потом все равно все нюансы приходится уточнять. Чего бы это не касалось...» – отметили челябинцы. «Слушают, но не слышат – это да, = возражают другие. – Но Путин часто говорит размыто. Поэтому не удивительно, если часть населения ничего поняла».

Челябинск, Виктор Елисеев

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