В Челябинске общественный транспорт возвращается к привычному графику

Общественный транспорт Челябинска постепенно возвращается к обычным графикам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в работе общественного транспорта областного центра произошли изменения. Об этом сообщается в сообществе «Челябинский транспорт».

Так, с четверга, 9 апреля, трамваи перешли на график выходного дня (без разрыва в дневное время), маршрут №10 по расписанию рабочего дня, маршрут №20 – отменен. Также с сегодняшнего дня увеличивается число рейсов троллейбусов в дневное время и немного продляется работа в вечернее время на маршрутах №7, №8, №12, №14, №15, №19. С 10 апреля троллейбусы переходят на режим выходного дня, маршрут №16 – на режим рабочего дня, кроме субботы и воскресенья.

Кроме того, увеличилось число автобусов на 64м маршруте. Автобусные маршруты №14, №17, №28, №43 – отменны. На линию выходят автобусы МАЗ.

Частные перевозчики также увеличивают постепенно число подвижного состава и продляют время работы подстраиваясь под режим работы промышленных предприятий, сообщают в интернет-сообществе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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