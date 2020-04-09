ПрОклятый вуз: в Челябинске при даче взятки ректору УралГУФК задержали бизнесмена

Силовики задержали в Челябинске предпринимателя, пытавшегося дать взятку ректору УралГУФК.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, директору коммерческой организации предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере.
По данным следствия, днем 7 апреля около одного из домов Челябинска, коммерсант передал взятку в 500 тысяч рублей сотруднику УралГУФК. Всего бизнесмен обещал руководству вуза 5 миллионов рублей. В ответ в УралГУФК должны были отказаться от расторжения с его фирмой государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов здания ФГБОУ «УралГУФК», а так же подписать акты о приемке выполненных работ по нему.
О предлагаемой ему взятке сотрудник вуза сообщил в правоохранительные органы. Оперативное сопровождение по делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и УЭБиПК ГУМВД России по Челябинской области.
В рамках уголовного дела следователем СК поверяется причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступных эпизодов.
По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Расследование уголовного дела продолжается.
Отметим, что УралГУФК давно уже снискал славу самого коррупционного вуза Южного Урала
Напомним, два предыдущих ректора УралГУФК – Евгений Орехов и Леонид Куликов – стали фигурантами антикоррупционных расследований: оба обвинялись в многомиллионных взятках.
Челябинск, Виктор Елисеев
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