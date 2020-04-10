Профсоюзы: Собственники предприятий должны отказаться от дивидендов

Собственники предприятий должны отказаться от дивидендов, коммунальщики – отсрочить платежи, а работодатели не имеют права сокращать сотрудников и урезать зарплаты. Об этом заявили представители профсоюзов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президиум Федерации профсоюзов Челябинской области обратился к правительству региона, руководителям муниципалитетов и работодателям с предложениями финансово поддержать те организации, руководители которых в условиях карантина находят возможность сохранять рабочие места; расширить перечень мер соцподдержки населения, в том числе по отсрочке коммунальных платежей, введению моратория на индексацию тарифов на коммунальные услуги; обратить особое внимание и оказывать помощь людям, оставшимся без работы.

Профсоюзы предлагают обратиться к Председателю Правительства РФ о рекомендации членам Советов директоров акционерных обществ, управляющих пакетами акций, находящихся в федеральной собственности, о невыплате дивидендов по итогам 2019-2020 годов.

«Уже сейчас мы имеем факты, когда некоторые работодатели решают свои экономические проблемы за счет работников, что только усугубляет ситуацию и создает социальное напряжение в трудовых коллективах, – говорится в обращении. – Сокращение персонала, объявление простоя, снижение доходов работников – не выход из положения. А ожидаемые массовые высвобождения людей – это недопустимая мера».

Правительству Челябинской области в числе прочего предлагается просить премьер-министра РФ Михаила Мишустина о рекомендации членам Советов директоров акционерных обществ, управляющих пакетами акций, находящихся в федеральной собственности, отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2019-2020 годов.

Оказывать в приоритетном порядке финансовую поддержку тем организациям, руководители которых находят возможность сохранять рабочие места.

Расширить перечень мер социальной поддержки населения, в том числе по отсрочке коммунальных платежей и введению моратория на индексацию тарифов на коммунальные услуги в 2020 году.

Рассмотреть возможность мер дополнительного стимулирования работников бюджетной сферы, а также внебюджетной сферы, оказывающих гарантированные государством социально-значимые услуги жителям субъектов РФ, вынужденных работать в период режима самоизоляции;

Предусмотреть возмещение выпадающих доходов учреждений культуры с внесением соответствующих изменений в государственное задание.

Установить жесткий контроль за попытками недобросовестных работодателей массового сокращения работников.

От работодателей требуют не допускать расторжения в одностороннем порядке трудовых договоров в период действия указа президента РФ №239 от 2 апреля 2020 года.

Не допускать отказа в одностороннем порядке от выполнения обязательств, закрепленных в коллективных договорах и соглашениях и локальных нормативных актах, а также необоснованного снижения заработной платы работников и принудительной отправки в отпуска без содержания или оформления простоя.

Обеспечить необходимые меры по организации рабочего места на дому (компьютер, связь, интернет) при переводе работников на дистанционный режим работы.

На предприятиях, продолжающих работу в условиях пандемии, обеспечивать работников в полном объеме средствами индивидуальной защиты, антисептическими средствами и защитными масками.

Профсоюзные организации призывают оперативно реагировать на нарушения трудовых прав работников, организовать разъяснительную работу с членами профсоюзов по вопросам диагностики, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции, – совместно с работодателями (обеспечить проведение комплекса противоэпидемических мероприятий при выявлении больного или появлении симптомов новой коронавирусной инфекции у членов профсоюзов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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