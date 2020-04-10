Вариант заражения меняется: число заболевших коронавирусом в Челябинской области увеличилось

Число заболевших коронавирусом в Челябинской области увеличилось до 36.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», анализ подтвердился у семьи из Снежинска – они вернулись из Доминиканы.

За сутки зафиксированы 4 новых первичных положительных анализа. Всего подтверждения из новосибирской лаборатории «Вектор» ждут 8 человек, одна из них – женщина 88 лет – госпитализирована с тяжелой пневмонией. У остальных симптомы проявляются в легкой форме.

По словам губернатора Алексея Текслера примерно половина заболевших, заразилась на территории региона, и этот вариант инфицирования сейчас становится основным.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 10.04.20

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