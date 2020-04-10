Южноуральцы жалуются на действий судебных приставов в условиях самоизоляции

Жители Челябинской области шокированы запретами и арестами счетов со стороны службы судебных приставов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», федеральная служба судебных приставов не снизила свою активность в условиях режима обязательной самоизоляции, что оказалось неприятной новостью для многих южноуральцев.

Сложившуюся ситуацию обсуждают в социальных сетях. «В тот момент, когда люди испытывают сложности и всем рекомендовано находиться дома, они заочно налагают запреты на регистрационные действия, блокируют банковские счета людей и применяют другие меры. Узнать причины таких блокировок люди не могут – на горячей линии посылают, сами отделы людей не принимают, – пишет telegram-канал «Город Че». – Губернатор и иные должностные лица! Обратите внимание на органы, которые создают излишнюю социальную нервозность и напряжение! Карантин! Самоизоляция! Ну, значит, и надо все карательные меры, кроме указанных Верховным судом, прекратить! В соцсетях губернатора много жалоб на эту тематику, но реакции на это должностных лиц нет».

В самой Федеральной службе судебных приставов с упреками не согласны. В пресс-службе управления по Челябинской области заявили, что ведомство лишь исполняет решения судов и уполномоченных ведомств, и никаких приказов или постановлений, приостанавливающих их действия на время периода самоизоляции, приставы не получали. Поэтому все исполнительные производства продолжаются в установленном порядке: взыскиваются алименты, долги за услуги ЖКХ, налагаются аресты на счета и прочее. И приостановить их исполнение могут в настоящее время лишь суд или другой вынесший решение уполномоченный орган, а никак не судебные приставы, подчеркивают в ведомстве.

Личный прием в отделах УФССП, действительно, прекращен. «Для упрощения взаимодействия граждан и судебных приставов в каждом структурном подразделении УФССП России по Челябинской области установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции, которую изымают несколько раз в день, – рассказали в пресс-службе ведомства. – По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток будут проводиться проверки и приниматься процессуальные решения. Если для этого есть основания, арест будет сниматься. Во всяком случае, специалисты отдела в обязательном порядке свяжутся с адресатом по указанным им контактам».

Кроме того, по данным обращениям и вопросам, требующим оперативного реагирования, гражданам предлагают обращаться по телефонам (351) 255-34-03, 255-34-04, 255-34-29, 255-34-31, а также по телефону дежурной части УФССП России по Челябинской области (351) 252-53-00.

Для получения ответа на ранее поданные обращения и решения иных вопросов следует звонить по контактным телефонам структурных подразделений Управления, перечень которых размещен на официальном сайте УФССП России по Челябинской области. Телефонные номера и порядок взаимодействия граждан с судебными приставами также указаны на информационных листах при входе в каждый отдел судебных приставов.

Обращения, заявления (ходатайства) можно направить в форме электронного документа с помощью сервисов Единого портала государственных услуг, а также посредством ресурсов официального сайта УФССП России по Челябинской области «Интернет-приемная» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Правда, в случае с электронными обращениями не всегда можно с легкостью идентифицировать его автора, признались в пресс-службе регионального УФССП. Поэтому, для большей уверенности в эффективности обращение, лучше принести его в один из отделов УФССП, советуют представители ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.04.20

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