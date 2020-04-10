В Миассе мигранты продолжали торговать на рынке, несмотря на режим самоизоляции

В Миассе приостановлена деятельность трех индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, Миасский городской суд на двадцать суток приостановил деятельность трех предпринимателей в связи с нарушением режима повышенной готовности, действующего в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Нарушения были выявлены в ходе рейда рабочей группы специалистов территориального отдела Роспотребнадзора и отдела МВД по Миассу. Два предпринимателя – оба уроженцы Таджикистана, невзирая на запрет, продолжали торговать мужской одеждой, головными уборами и сумками на рынке «Народный». Еще одно нарушение было выявлено при проверке работы офиса индивидуального предпринимателя, предоставляющего услуги по заполнению документов для миграционной службы.

В отношении каждого индивидуального предпринимателя были составлены административные протоколы, рассмотрев которые суд признал доказательства достаточными для вывода о их виновности. Каждому было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 20 суток.

Постановления были вынесены 9 апреля 2020 года – именно с этого момента суд постановил исчислять срок наказания. Исполнительные документы поступили в Миасский городской отдел судебных приставов в день вынесения постановления. Было известно, что работа торговых точек на рынке и офиса, где готовились документы для миграционной службы, была прекращена сразу после проверок.

Тем не менее, судебный пристав возбудил исполнительные производства, уведомил об этом привлеченных к административной ответственности и посетил указанные адреса. Павильоны вещевого рынка были пусты, офис третьего предпринимателя закрыт. На входные двери помещений нанесены печати, сохранность которых судебный пристав-исполнитель будет контролировать ежедневно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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